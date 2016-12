«Nous devrions être aux Jeux olympiques» - T.J. Oshie

L’attaquant des Capitals de Washington T.J. Oshie croit qu’il n’y a aucune raison une possible absence des hockeyeurs de la Ligue nationale (LNH) aux prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud, en 2018.

La présence des meilleurs au monde au plus grand événement sportif de la planète demeure incertaine à cause notamment d’enjeux logistiques, des coûts élevés et d’opinions différentes au sein du groupe de propriétaires de la LNH.

De son côté, Oshie n’en a que faire de tous ces facteurs n’ayant pas trait au sport lui-même.

«À 100 %, nous devrions être là, a-t-il déclaré au quotidien "Washington Post". Je pense que c’est important pour le hockey. À ce niveau, c’est notre responsabilité de nous présenter et d’avoir un impact important. Nous devons participer à ce tournoi et représenter notre pays.»

Oshie s’était notamment distingué avec les Américains aux Jeux de Sotchi en 2014, marquant quatre fois durant une fusillade lors d’un match contre le pays-hôte, la Russie.