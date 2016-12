Parti conservateur: Daniel Lindsay se retire de la course à la direction

Le docteur Daniel Lindsay a annoncé vendredi son retrait de la course à la direction du Parti conservateur.

«J’ai décidé que la meilleure chose à faire est de quitter la course et d’évaluer les opportunités pour me faire élire au Parlement», a dit M. Lindsay par communiqué.

«Les problématiques que j’ai soulevées durant la campagne - la réforme de la santé, les Premières Nations, l’imputabilité financière et les opportunités économiques - demeurent vitales pour le futur de notre pays et je suis déterminé à continuer de lutter pour m’assurer qu’elles restent au centre des questions et des valeurs sur lesquelles on se base pour gouverner», a ajouté le candidat qui n’était pas connu du grand public et qui avait peu de chances de prendre la tête du Parti conservateur.

La chef par intérim du parti, Rona Ambrose, a salué la participation du Manitobain dans la course.

«Il n'est pas facile pour un nouveau venu en politique d'être candidat à la direction d'un parti, mais Daniel a vite été reconnu par les Canadiens comme un médecin de premier plan qui a été cinq fois en Afghanistan et qui est passionné par la cause des Canadiens autochtones», a-t-elle affirmé par communiqué, vendredi.

Les autres candidats dans la course sont Maxime Bernier, Steven Blaney, Michael Chong, Kellie Leitch, Chris Alexander, Rick Peterson, Andrew Scheer, Deepak Obhrai, Lisa Raitt, Brad Trost, Erin O’Toole, Pierre Lemieux et Andrew Saxton. L’homme d’affaires et personnalité de la télévision Kevin O'Leary songe aussi à se présenter, mais il n’a pas annoncé officiellement sa candidature.