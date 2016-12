Pension de retraite de 10 000 $ par mois pour un ancien Hells Angel

«Tu ne peux pas te retirer des Hells Angels et ne pas garder contact avec eux autres. Parce qu’un moment donné, c’est sûr que tu vas te faire tuer. Sûr et certain.»

C’est du moins l’avis de Dayle Fredette, qui fut membre des Hells du chapitre de Québec pendant 12 ans – et qui a connu «Gros Mike» Smith alors qu’ils étaient tous deux détenus au pénitencier à sécurité maximale de Donnacona – avant de retourner sa veste et de collaborer à l’opération SharQc avec les policiers.

«Quand ça marche pas, on quitte ou y en a qui se font aider à quitter. Moi j’ai dû quitter. (sic) [...] Avec une organisation criminelle comme celle-là, il faut s’attendre à tout. On n’est jamais certain de rester vivant. Et je suis allé vous voir pour mieux dormir», a dit Boulanger dans l’une des déclarations qu’il a livrées à la SQ et auxquelles Le Journal a eu accès.