Pour tenir vos résolutions

Certaines périodes de l’année sont très symboliques et pour diverses raisons (ou croyances) elles exercent une influence sur les choix et les décisions qui seront prises. La première journée de l’année en est une! Bonne année! 2016 vous a permis de faire de belles réalisations? Et dans le cas contraire, qu’avez-vous choisi de laisser derrière vous? Quels changements avez-vous l’intention de faire dans chacune des sphères de votre vie en 2017? Voici quelques trucs pour vous aider à tenir vos résolutions cette année!

Étonnamment, plusieurs croient fermement en leurs résolutions lorsqu’elles sont prononcées le 1er de l’an. Ils choisissent même de les exprimer haut et fort devant la famille ou les amis — comme pour s’engager moralement à respecter lesdites résolutions.

Un tremplin vers le changement

Pierre-Olivier raconte: «J’ai eu 49 ans le 24 novembre dernier. Je dois dire que la cinquantaine me fout la trouille, vraiment. Honnêtement je ne suis pas le genre de gars à prendre des résolutions. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai! J’en prends, mais je ne les tiens jamais. C’est plutôt ça qui se passe. Mais cette année, je veux vraiment le faire. Je vais avoir 50 ans et je dois changer des choses pour pouvoir vivre longtemps. J’ai plus de 60 livres en trop, je ne fume pas beaucoup, mais je fume et j’ai un job assez stressant. Peu de temps pour me reposer. Une vie sexuelle moche parce qu’elle est monotone et routinière. Bref, quand j’ai mis tout ça sur papier j’ai réalisé à quel point j’étais en dehors de mes bottines et que je me dirigeais directement vers des problèmes de santé dans l’avenir et peut-être même vers une infidélité — la mienne ou celle de ma femme. Il faut que je change des choses. Comme je n’ai pas l’habitude de tenir mes résolutions, j’ai décidé cette année de me faire aider! Mes amis et ma famille sont au courant de mon désir de changement et je vais faire un blog pour m’encourager dans mon cheminement. Je veux avoir du soutien parce que je veux perdre du poids, arrêter de fumer et faire exploser ma vie sexuelle! »

Les résolutions servent donc de tremplin vers le changement, dans la mesure où des moyens efficaces sont mis en place pour effectuer ces modifications!

Comment réussir?

La première chose dont il faut tenir compte, et ce, peu importe le changement, c’est le degré de motivation. Savoir reconnaître le pourquoi des changements voulus vous aidera grandement à cerner vos objectifs pour y parvenir. Ensuite, il importe de vous restreindre dans la quantité de résolutions – plus il y en aura, plus le défi sera grand. Il vaut parfois mieux n’avoir qu’une seule résolution et s’y tenir plutôt que de se mettre trop de pression à en réussir plusieurs.

Jeanne en sait quelque chose : « Quand j’étais en couple avec Xavier je voulais sans cesse, à chaque premier de l’an, que nous passions une année à vivre dans l’harmonie, le romantisme et la sensualité, le luxe, les voyages... Je voulais des enfants, un nouveau décor, plus d’activités... bref, on dirait que ça n’avait pas de fin. Mon couple s’est finalement essoufflé et nous nous sommes séparés en juin 2016 après 8 ans de vie commune. Je réalise, avec le recul et un bon thérapeute, que je voulais trop de choses, mais que je ne mettais pas mes priorités à la bonne place. J’étais plutôt seule dans tout ça, Xavier n’avait pas besoin d’autant de trucs, mais j’étais comme coincée dans ce mode de vie-là. Nous ne faisions plus l’amour, nous n’avions plus de temps juste pour nous deux, on devait travailler comme des déchainés juste pour payer mes caprices ou nos obligations. C’est devenu invivable. Alors cette année, je me souhaite d’être plus moi-même! Point! »

Bonne année, bonne santé et bonne sexualité en 2017!

Quelques points à considérer pour tenir vos résolutions cette année :