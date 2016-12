Pour l’honneur: aucune pitié

TORONTO | Même si le Canada et les États-Unis tiennent leur billet pour les quarts de finale bien en main, il n’y aura aucune pitié sur la patinoire du Centre Air Canada, samedi après-midi, à l’occasion du traditionnel duel de la veille du jour de l’An.

Les enjeux: l’honneur et la fierté de terminer en tête du groupe B avec une fiche parfaite de quatre victoires en ronde préliminaire. La rivalité est vive et la bataille promet d’être une fois de plus épique.

«C’est une très vieille rivalité, même un classique. On va se battre pour la première place. Ça va donc mettre encore plus de piquant, a assuré le défenseur québécois Jérémy Lauzon qui ne se gênera surtout pas pour épingler quelques gilets aux lettres USA le long des rampes. L’aréna sera plein, il y aura beaucoup d’émotion en jeu.

«On l’attend depuis longtemps. On ne peut pas perdre face aux Américains. On y va pour terminer premiers de notre groupe et pour la fierté», a renchéri le costaud Julien Gauthier qui avait perdu ce duel l’an dernier en Finlande.

Fiche surprenante

Depuis le début de l’histoire du Mondial junior en 1977, le Canada revendique une fiche de 32 victoires, huit défaites et trois matchs nuls en 43 sorties face à ses voisins du Sud. Ce qui en a surpris plusieurs autant dans le camp des «bons» que des «méchants» en sol canadien!

«Je ne voulais pas savoir notre dossier, a plaisanté l’énergique attaquant Mathieu Joseph après l’entraînement intensif des siens, vendredi. C’est surprenant. Mais je sais que la rivalité sera vive dès la première seconde de jeu.»

Dans ce traditionnel rendez-vous menant aux festivités de la nouvelle année, Équipe Canada junior a enregistré sept victoires depuis le premier choc le 31 décembre 1980.

«C’est l’une des plus grosses rivalités que nous connaissons, a souligné l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Les gars connaissent l’impact de ce match. Je m’attends à ce que ce soit une guerre de tranchées.»

Les Américains forment une équipe tout aussi équilibrée que la sienne et jouent avec acharnement en fond de territoire. Les deux belligérants se ressemblent en plusieurs points.

«Ils sont vites, habiles et effectuent des transitions rapides, a fait observer Ducharme. Nous devrons être à notre mieux. Ce sera une bonne préparation à notre match de quarts de finale. Il faut s’en servir pour grandir et encore repousser nos limites.»

En pleine tempête

Les Américains s’attendent à naviguer en pleine tempête samedi après-midi. L’atmosphère au Centre Air Canada sera électrisante. «Ça restera un match de hockey même si le toit de l’édifice saute, a prévenu l’instructeur Bob Motzko dans un point de presse humoristique. C’est facile à dire pour un entraîneur qui n’est pas sur la patinoire, mais c’est ça. Il faudra passer à travers les 10 premières minutes. Je ne crois pas qu’il y ait un remède pour contrer l’enthousiasme de la foule qui sera derrière le Canada.»

Aussi fiers que les Canadiens, ses hommes s’attendent à une véritable bataille. L’attaquant Tanner Lazcynski croit même que l’intensité dépassera celle observée entre les deux clubs en préparation à la Coupe du monde il y a plus de trois mois.

«Ce n’est pas encore pour la médaille d’or, mais tout est sur la ligne. On veut conserver une fiche parfaite, a indiqué l’espoir des Flyers. On pourra battre le Canada avec notre profondeur et notre acharnement. Ce sera une bataille de chiens durant 60 minutes. On ne les laissera surtout pas aller.»

Le capitaine Luke Kunin a quant à lui émis le souhait de faire tourner le vent en améliorant la fiche de sa nation contre le Canada. «Elle n’est pas belle, mais elle s’améliorera dès aujourd’hui.»

► Blessé à la cheville, l’attaquant Mitchell Stephens représente un cas incertain pour le match. Il pourrait manquer un deuxième match de suite.

► Connor Ingram obtient le départ devant la cage du Canada.