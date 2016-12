Serge Beausoleil reconnaît son erreur

RIMOUSKI | Serge Beausoleil assume l’entière responsabilité de la décision prise par la LHJMQ de retirer à son équipe ses deux points de classements amassés mercredi contre les Saguenéens de Chicoutimi. Il reconnaît avoir complètement oublié que le circuit avait décerné une suspension d’un match à Daniel Hardy avant le congé de Noël.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski indique qu’une plainte a d’abord été formulée par les Tigres de Victoriaville, le 18 décembre dernier, démontrant que la recrue de 18 ans avait servi un croc-en-jambe au défenseur Andrew Smith sans avoir été sanctionné par les officiels.

Après le visionnement de la séquence de jeu, le préfet de discipline de la LHJMQ, Raymond Bolduc, donna raison aux plaignants et confirma verbalement à Beausoleil sa décision de suspendre Hardie.

«Le problème est que tout le monde est parti en vacances pour Noël et j’ai gardé l’info pour moi», précise le pilote de l’Océanic. «J’ai plongé littéralement dans la période des échanges la semaine dernière. Au retour du congé, la suspension m’a sortie de l’esprit. Je reçois habituellement un courriel pour me confirmer ce genre de jugement, mais il a échappé à mon attention. Depuis ce temps, il y en a 125 qui se sont empilés dans ma boîte de réception en plus des textos et des appels téléphoniques. Seulement pour mercredi, je compte une soixantaine de discussions dans mon téléphone cellulaire. Je prends tout de même le blâme. C’était ma responsabilité.»

Des excuses aux joueurs

L’Océanic perd ainsi sa victoire de 7-0 remportée mercredi devant ses partisans au Colisée Financière Sun Life. Les statistiques individuelles amassées contre les Saguenéens demeurent toutefois inchangées. Tyler Boland détenait notamment une fiche offensive d’un but et deux passes et le gardien Alexandre Lagacé avait obtenu son premier blanchissage de la saison.

«J’ai suggéré à la ligue d’inclure tous les membres administratifs et du personnel hockey des équipes concernées dans les missives provenant du comité de discipline. Seuls les directeurs-gérants reçoivent actuellement les messages de Raymond Bolduc dans de telles situations. C’est dommage parce qu’on avait tellement bien joué. Je me suis excusé aux gars de cette erreur. Je ne peux pas rien changer à ce que j’ai fait», ajoute Serge Beausoleil.

Hardie à nouveau suspendu

Quant à Hardie, il purgera son match de suspension vendredi alors que ses coéquipiers affronteront le Drakkar à Baie-Comeau. Beausoleil n’oubliera pas cette fois de rayer Samuel Laberge de son alignement. L’attaquant de l’Océanic a lui aussi été sanctionné pour une partie après avoir frappé un joueur des Sags par derrière mercredi en fin de troisième période.