Une autre vague d’histoires inspirantes

Philippe est marié depuis 15 ans à son seul amour, Karine, avec qui il a deux enfants. Derrière l’apparence du parfait bonheur se cache un mal profond. Un jour, Philippe n’en peut plus: soit il devient une femme, ce qu’il a toujours été à l’intérieur de lui, où il s’enlève la vie. Après deux ans de tempêtes et d’adaptation, le couple a survécu à la transition de Philippe, devenu Katrina.

C’est un des cinq parcours de vie de personnes transgenres que le réalisateur Mathieu Baer nous fera découvrir dans la 2e saison de Je suis trans, qui débute le 5 janvier, 21 h, sur la chaîne Moi&Cie.

Le premier épisode nous donnera des nouvelles des protagonistes de la première saison, où le public a suivi le cheminement, entre autres, de la jeune Khloé.

Cette saison-ci, on découvrira Katrina, mais aussi Abou, un jeune de 10 ans, né fille, mais qui affirme depuis qu’il sait parler qu’il est un garçon. Il a tout le soutien de ses deux mères. Il y a aussi Kathy qui, avant d’être une femme, était un garçon plutôt macho qui cumulait les aventures avec les filles dans les bars.

Donner espoir

Katrina, qui était Philippe, avait vu la première saison avant de se confier devant la caméra, cet été. «On veut donner espoir aux couples qui passent à travers ça, que ça peut fonctionner. Les gens nous disent souvent “moi, je ne passerais pas à travers, je ne comprends pas comme vous faites”. On voulait expliquer. Et je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de couples qui résistent à la transition», a-t-elle dit.

La plus grande crainte de Katrina était que sa cellule familiale éclate. Mais pour elle, c’était une question de vie ou de mort. Aujourd’hui, elle affirme que c’était la «plus belle décision de (sa) vie».

«Même si Karine (sa conjointe) l’accepte, ce n’est pas facile à vivre pour elle. Elle devait apprendre à se redéfinir. Je savais que les gens la catégoriseraient. Les questions étaient plus lourdes sur Karine que sur moi. Elle devait justifier son choix, comme si elle avait tort d’être restée avec moi», a expliqué Katrina.

Encore des préjugés

Mathieu Baer, qui signe la série documentaire, travaille depuis 19 ans dans le milieu de la télé. Réalisateur des Grandes entrevues de Stéphan Bureau et des quatre saisons de la série Les pires chauffards québécois, ainsi que de nombreuses publicités, il parle de Je suis trans comme le plus beau projet de sa carrière.

«Mon métier fait en sorte que j’ai besoin d’être curieux. Et là, je partais à zéro quand j’ai commencé à faire ça. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort», dit-il.

Bien qu’il affirme avoir reçu des commentaires positifs de la première saison et qu’il constate que l’acceptation dans la société est de plus en plus grande, Mathieu Baer juge qu’il existe encore des préjugés sur les personnes trans.

«Les gens pensent que les trans souffrent beaucoup dans leur quotidien, qu’ils doivent avoir une vie pas facile. Et ce n’est pas nécessairement le cas», dit-il.