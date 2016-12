Une recrue des Devils a enfin son autographe d’Alexander Ovechkin

La recrue des Devils du New Jersey Miles Wood n’a pas seulement eu la chance de jouer contre son idole d’enfance, jeudi, au Verizon Center. Dix ans après lui en avoir fait la demande, il a enfin reçu l’autographe d’Alexander Ovechkin qu’il avait si longtemps espéré.

«C’est formidable! C’est vraiment gentil de sa part d’avoir fait ça», a dit Wood au site LNH.com.

Wood n’avait que 11 ans lorsqu’il a écrit à Ovechkin pour lui demander de signer sa carte de hockey et de la lui retourner. Si le joueur des Capitals de Washington n’acquiesçait pas à sa demande, le jeune garçon lui promettait une bonne mise en échec lorsqu’ils s’affronteraient, un jour, dans la Ligue nationale.

Ovechkin n’a jamais reçu la lettre, mais il s’est dit qu’il n’était jamais trop tard pour bien faire. Avant la rencontre de jeudi entre les Devils et les Capitals, une photo signée de la main d’Ovechkin a été remise à Wood. Le Russe avait même un mot spécial pour Wood à l’approche de leur premier rendez-vous sur la glace. «À Miles, prends ça cool ce soir!!!»

Un rêve

Les Devils l’ont finalement emporté 2-1 en tirs de barrage. Wood n’a pas plaqué Ovechkin, mais n’était pas déçu pour autant. Jouer contre son idole de jeunesse a été pour lui un immense cadeau.

«Quand je m’échauffais, je l’ai regardé et on s’est souri, a raconté Wood. C’était comme un rêve. Je l’admire et je suis sa carrière depuis qu’il a 18 ans. Je regarde encore tout le temps ses meilleurs jeux. C’était plaisant de le voir jouer en vrai et, aussi, de jouer contre lui à trois contre trois en prolongation.»

Après le match, Ovechkin est même allé rencontrer Wood dans le couloir entre les vestiaires des équipes.

«Désolé pour la carte», a lancé Ovechkin à son vis-à-vis, qui n’oubliera certainement pas cette soirée de sitôt.