Usain Bolt foudroie ses adversaires

Quand une année olympique se termine, Usain Bolt surgit à l’heure des bilans dans les salles de rédaction et les agences de presse de la planète. Le Journal a succombé lui aussi au «triplé-triplé» du célèbre Jamaïcain aux Jeux de Rio et l’identifie par conséquent l’athlète international de l’année 2016.

En l’espace de cinq soirées du mois d’août au Stade olympique de Rio, «L’Éclair» nous a refait le coup de trois médailles d’or au 100 m, 200 m et relais 4 X 100 m, le même trio qu’il s’était offert à Londres en 2012 et Pékin en 2008. L’histoire de l’athlétisme porte désormais la signature unique de ce phénomène repéré tôt au cricket et au soccer, les premières passions de son enfance à Sherwood Content où il a grandi à 175 km de la capitale Kingston.

«Voilà, je suis le plus grand», a dit Bolt en cette soirée du 19 août après la victoire du quatuor de la Jamaïque au relais 4 X 100 m, une spectaculaire prestation qui venait confirmer son «triplé-triplé».

«Je suis maintenant soulagé. C’est fait. Je suis juste heureux et fier de moi. C’est devenu réalité. Je considère ceci comme un accomplissement», a-t-il ajouté, à deux jours d’entrer dans la trentaine.

Devant Phelps, Murray, Crosby...

Dans les heures suivant la frappe ultime de sa foudre sur le Brésil, les médias du globe se sont relancés avec leur une: «le plus grand athlète de tous les temps», un «surhumain», le «meilleur sprinteur pour toujours», etc. Impérial en carrière dans 20 finales sur 21 à des championnats du monde et Jeux olympiques, Bolt écarte en 2016 toute concurrence dans notre humble classement.

Nos excuses au nageur américain Michael Phelps, qui a gonflé sa collection olympique à 28 médailles, dont 23 dorées, avec quatre titres et une deuxième place à Rio.

Désolé également pour le Britannique Andy Murray, qui a déboulonné en novembre Novak Djokovic de son socle de numéro un du classement mondial de tennis, notamment grâce à ses victoires à Wimbledon et au tournoi olympique de Rio.

Sidney Crosby passe aussi dans le tordeur de Bolt, malgré son statut non officiel de meilleur joueur au monde nourri par son trophée Connie Smythe, la coupe Stanley et sa contribution à la victoire du Canada à la Coupe du monde.

Devant De Grasse aussi

Cabotin quand les caméras s’allument, Bolt a laissé sur la piste de Rio sa même empreinte décontractée sur cette spécialité pointue du sprint. Un nouveau souffle a cependant effleuré sa nuque durant ces Jeux, celui venant d’Andre De Grasse. Le Canadien a étalé ses promesses en terminant deuxième derrière le triple recordman mondial dans la finale du 200 m, en plus de récolter des médailles de bronze au 100 m et au relais 4 X 100 m. «Je voulais lui passer un message que moi aussi, je suis capable d’être très rapide», avait affirmé la fusée de Markham après la demi-finale du 200 m, qu’il avait complétée en échangeant des rires complices avec Bolt dans les 10 derniers mètres.

Le jour viendra où De Grasse pourrait obtenir sa revanche dans notre classement...

Records du monde

100 m: 9,58 s (16 août 2009, championnats mondiaux à Berlin)

200 m: 19,19 s (20 août 2009, championnats mondiaux à Berlin)

4 X 100 m: 36,84 s avec N. Carter, M. Frater et Y. Blake (11 août 2012, Jeux olympiques Londres)

Usain Bolt - Jeux olympiques de Rio

Finale 100 m

Usain Bolt, Jamaïque, 9,81 s

Justin Gatlin, É.-U., 9,89 s

Andre De Grasse, Canada, 9,91 s

Finale 200 m

Usain Bolt, Jamaïque, 19,78 s

Andre De Grasse, Canada, 20,02 s

Christophe Lemaitre, France, 20,12 s

Finale Relais 4 X 100 m

Jamaïque (A. Powell, Y. Blake, N. Ashmeade, U. Bolt), 37,27 s

Japon (R. Yamagata, S. Iisuka, Y. Kirvu, A. Cambridge), 37,60 s

Canada (A. Haynes, A. Brown, B. Rodney, A. De Grasse), 37,64 s

En nomination - Athlète international 2016

Simone Biles - Gymnastique

Usain Bolt - Athlétisme

Sidney Crosby - Hockey

Andre De Grasse - Athlétisme

Lebron James - Basketball

Angelique Kerber - Tennis

Katie Ledecky - Natation

Andy Murray - Tennis

Penny Oleksiak - Natation

Michael Phelps - Natation

Milos Raonic - Tennis

Andre Ward - Boxe