[VIDÉO] La pire arnaqueuse de Chine se fait prendre à son jeu

Une arnaqueuse chinoise a offert une prestation qui lui vaudra au moins une nomination pour la pire actrice et cascadeuse de l’année.

La veille de Noël, une femme de Nanyang dans la province du Henan a été filmée alors qu’elle tentait de façon très peu convaincante de se faire frapper par une voiture. L’objectif de l’arnaque est de se projeter devant une voiture qui se déplace à basse vitesse pour ensuite demander une compensation financière.

Malheureusement pour notre escroc, le conducteur a immobilisé son véhicule avant le contact, l’obligeant ainsi à simuler maladroitement l’impact et sa chute.

Ce type de magouille est répandu en Chine et porte le nom de «pengci». L’utilisation des caméras de tableau de bord rend toutefois la vie de plus en plus difficile aux fraudeurs.