DESAUTELS, Roger



De Chambly, est décédé le 12 décembre 2016, à l'âge de 73 ans M. Roger Desautels, époux de Mme Andrée Barsalou Desautels.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France (Sylvain), Patrice (Julie), ses petites-filles Ann-Sophie et Ève-Marie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le samedi 7 janvier 2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 16h.En remplacement de fleur, la famille vous propose de faire des dons à la Société Parkinson du Québec.