LEVERT, Raymonde



À Longueuil, le 21 décembre 2016, à l’âge de 96 ans, est décédée Mme Raymonde Levert, fille de feu Adélard Levert et de feu Alice Desabrais.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Mario, Michel, José, Bruno, Sylvain, Danielle, Sylvie et John, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h au salon de la:400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comLes funérailles auront lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 11h en l’église Ste-Paule et de là au Cimetière de St-Jérôme pour l’inhumation.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l’organisme de votre choix.