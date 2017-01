BLANCHET (née Godbout)

Madeleine



À Beloeil, le 26 décembre 2016, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée Mme Madeleine Godbout, épouse de feu Paul-Eugène Blanchet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (feu Jean-Claude), Jean-Pierre (Denise), Marc (Barbara), feu Hugues (Monique), Gérald (Lisette), Jean (Josée), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:ST-HUBERT, Qc, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comle vendredi 6 janvier 2017 à partir de 10h. Les funérailles suivront en l'église de St-Hubert, 5310, ch. de Chambly, St-Hubert, Qc, J3Y3N7, à 14h30.