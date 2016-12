5 comédiens qui ont marqué la scène en 2016

Le talentueux comédien s’est fait remarquer sur les planches à trois reprises en 2016. D’abord, en tout début d’année, dans la pièce Les événements, présentée au Théâtre La Licorne, où il interprétait le tueur de masse norvégien Anders Behring Breivik. Puis, en mars, on a vu l’acteur aux multiples registres dans la célèbre pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, où il interprétait Lucky, le porteur de valises. Si sa prestation fut brève, elle était néanmoins des plus époustouflantes. Puis, de retour à ce même théâtre à l’automne 2016, il a non seulement magnétisé les personnages Orgon et Elmire (Benoît Brière et Anne-Marie Cadieux ) dans le rôle-titre de la pièce Tartuffe, mais il a également été le point de mire des spectateurs du TNM en personnifiant incroyablement bien ce terrible imposteur. Emmanuel Schwartz ira jouer en France dans les pièces Deux et Trois, dans trois théâtres parisiens pour dix-huit représentations. On pourra également le voir en début d’année 2017 dans la création 8 qui prendra l’affiche en janvier à la Cinquième salle.