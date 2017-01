DES TROIS MAISONS, Guy



Le 22 décembre, à l'âge de 76 ans est décédé Guy Des Trois Maisons.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Renée Auclair, ses enfants Sylvie (Jean-Louis) et Nathalie, ses petits-enfants Arianne, Maya, Marie-Anne et Laurence, ses soeurs Lise et Andrée et son frère Pierre (Gisèle), son beau-frère Jean, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, Qc H3V 1E7Tél: (514) 342-8000le jeudi 5 janvier 2017 de 13h à 15h. Les funérailles auront lieu à 15h à la chapelle du centre funéraire.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons à l'organisme de votre choix.