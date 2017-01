BOUCHER, Dolores



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 14 novembre 2016, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée Madame Dolores Boucher, épouse de feu Monsieur Gérard Hébert.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Marc Hébert (Cathline Larouche), ses frères: Pierre-Paul (feu Jocelyne Paquette), Jean-Robert (Gabrielle Cyr), Jean-Louis (Ginette Cloutier), Magella, sa soeur Marie-Paule (Ange-Albert Fournier), son beau-frère Lauréat Hébert. Elle était la soeur de feu Agathe.Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, particulièrement Louise Hébert et sa famille, ses bons voisins, ses ami(e)s et les membres de l'Ordre des filles d'Isabelle. Madame Boucher était membre du Cercle Isabella (NO 731) de l'Etat de Montréal depuis près de 50 ans (février 1967).Un service religieux, en présence des cendres, sera célébré le 7 janvier 2017 à 11h, en l'église St-Simon-Apôtre, 145 rue de Beauharnois O., Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Société canadienne du cancer.