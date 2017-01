HÉBERT, André



À Montréal, le 23 décembre 2016, à l’âge de 83 ans, après plus de 37 ans de service chez Postes Canada et 59 ans de mariage, est décédé Monsieur André Hébert, époux de Madame Jeannine Bayard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Louise (Claude Sylvestre), son fils Jacques (Danielle Ladouceur) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le jeudi 5 janvier 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h. Le service aura lieu en l’église St-Jean-Berchmans, située au 1871 boulevard Rosemont, Montréal, le vendredi 6 janvier 2017 à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.