CHARBONNEAU, Marie-Rose (née Michaud)



À Montréal, le 27 décembre, à l’âge de 95 ans, est décédée Madame Marie-Rose Charbonneau, épouse de feu Rolland Charbonneau. Elle rejoint ses enfants Jeannine, Lise et Gilles.Elle laisse dans le deuil sa fille Renée (Bruno Blais), son gendre Jean-Pierre Lemieux, ses petits-enfants François, Stéphane, Nathalie, ses cousines Thérèse et Denise, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon:mardi le 3 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lendemain matin dès 8h. Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Antoine-Marie-Claret, 10660 avenue Larose, Montréal, mercredi le 4 janvier à 10h. L’inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.