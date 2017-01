BRABANT, Madeleine

(née Brière)



À Montréal, le 24 décembre 2016, à l’âge de 95 ans, est décédée Mme Madeleine Brabant née Brière, épouse de feu Alexandre Brabant.Partie paisiblement entourée des siens à son domicile, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Raymond (épouse feu Constance Brousseau; conjointe Nicole Pagé), Ghislaine (Guy Saint-Germain), Joan et feu Denis (Carole Gamache); ses petits-enfants: Martin (Josiane), Karine (Stéphane), Caroline (François), Chantal (Steeve), Mireille (Louis-Phillipe), ses arrière-petits-enfants: Justin, Cristophe, Maïka, Charles, Laurence, Édouard, Éléonore, et Romany fils de Nicole, sa belle-soeur Gurtie, sa filleule Michèle Robinson, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC de Rosemont, équipe du soutien à l’autonomie des personnes âgées et la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal pour leur accompagnement; vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à cet organisme.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées en l’église Ste-Bernadette-Soubirous (6900 16e Avenue, Montréal) le jeudi 5 janvier 2017 à 10h.