RÉMILLARD, Lucien



Avec tristesse, nous vous annonçons le décès de Lucien Rémillard, survenu le 18 décembre 2016. Il était agé de 97 ans. Il était l'époux de Jeannine Houle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jérôme Hervé) et Jean-Pierre (Johanne Labrecque), ses petits-enfants, Gabrielle, Nicolas, Jean-François et Nathalie, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Il était le frère de Lucienne, Jean-Claude, de feu Norbert et de feu Marcel.Lucien était un homme de coeur, intègre, et dévoué.La famille accueillera parents et amis au Centre Funéraire Côte des Neiges, le samedi 7 janvier de 12h à 15h. Le Service religieux aura lieu à 15h à la chapelle du:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, Qc H3V 1E7Tél: (514) 342-8000Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à "La Maison du Père"