BENOÎT, Nicole (Ferraris)



À l’hôpital Notre-Dame, le 22 décembre 2016, à l’âge de 67 ans, est décédée Madame Nicole Ferraris épouse de Monsieur Yves Benoît.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre et Nathalie (Simon Nolet), son petit-fils Malik, ses soeurs et frères, neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à lale samedi 7 janvier 2017 de 10h à 14h30. Le service funéraire aura lieu à 15h30 en l’église Notre-Dame-de-Lorette, 33 avenue Lussier, Pincourt, Québec J7V 5B1.Des dons au département de soins palliatifs de l’hôpital Notre-Dame seraient appréciés (Fondation du CHUM).