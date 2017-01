ST-AMOUR, Jean



À Montréal, le 30 décembre 2016, à l'âge de 76 ans, est décédé Jean St-Amour, époux de feu Suzanne Méthot et frère de feu Roland St-Amour. Il est le fils de feu Paul St-Amour et de feu Antoinette Desrosiers.Il laisse dans le deuil sa soeur Paule, son frère André (Nicole Tassé), son frère Marcel (Susan Holton), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:(angle Isabella)le mercredi de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées à la Paroisse St-Antonin (Angle Snowdon et Coolbrooke) le jeudi 5 janvier de 11h. Enterrement au Repos St-François d'Assise.Les condoléances peuvent être reçues au: