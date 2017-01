HOULE, Michel



À Saint-Joseph-du-Lac, le 26 décembre 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé Michel Houle, époux de Raymonde Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Annie), Geneviève, Katherine (Sylvain), ses petits- enfants Samuel, Alexia, Alexis, Liam, Anahée, ses soeurs Lise et Jacqueline, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 janvier de 14h à 17h et de 19h à 20h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jeudi, à 20h au salon.