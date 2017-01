DELCOURT, Fleurette



(née Saumur)À Terrebonne, le 28 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Fleurette Saumur, épouse de feu M. Armand Delcourt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Claude), Gilles, Solange (Daniel), Réal (Ghislaine), Gaétan (Johanne), Jocelyn (Claudette), Michel (Micheline), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le jeudi 5 janvier dès 9h:756 RUE ST-LOUISTERREBONNELes funérailles auront lieu ce jeudi 5 janvier à 11h en l'église St-Louis de France, suivies de l'inhumation au cimetière de Terrebonne.