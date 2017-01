PILON, Roger



Le 21 décembre 2016, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Roger Pilon, époux de Mme Noëlla Duguay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Jocelyn), André, Daniel (Mireille) et Josée (André), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Gabrielle Pilon ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 de 12h à 17h30 à la:Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher.