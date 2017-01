GOUPIL, Micheline



À la maison Victor-Gadbois, le 26 décembre 2016, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Micheline Goupil, épouse bien aimée de M. André Crépeau, domicilié à Brossard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Alain) et Claude (Caroline), ses petits-enfants Kevin (Maude), Mathieu (Crystel), Samuel et Émile, son arrière-petite-fille Romy, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au:ST-CONSTANT, QCTel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le jeudi 5 janvier 2017 de 10h à 14h. Les funérailles auront lieu à 14h en l'église de St-Constant.En guise de sympathie, des dons pour la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.