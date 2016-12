Artur Beterbiev fait trembler Monique

Le prochain champion du monde des mi-lourds, on l’a vu à Gatineau le 23 décembre. Knock-out terrifiant contre Isidro Prieto, son onzième en onze combats. En tout, trente rounds de boxe. Dont deux knockouts aux dépens d’anciens champions du monde, Tavaris Cloud et Gabriel Campillo.

Artur Beterbiev est une autre des belles histoires du pays d’Yvon Michel. Et chaque fois qu’il la raconte, il rit de bon cœur.

« Quand on a un prospect intéressant qu’on pourrait greffer au groupe, on le fait venir à Montréal et il passe une semaine au gymnase pour nous montrer ce qu’il peut faire. À la fin de la semaine, avec Bernard Barré et Marc Ramsey, je prends une décision.

«J’avais prévu faire la même chose avec ce boxeur tchétchène qu’on avait remarqué aux championnats du monde depuis longtemps. J’étais dans mon bureau de GYM situé à l’époque sur la rue St-Laurent. Les bureaux étaient à l’étage et le gymnase au rez-de-chaussée. Il me restait du travail à terminer et c’est Bernard Barré et Marc Ramsay qui ont accueilli Artur Beterbiev au gym.

«Ça faisait une dizaine de minutes qu’Artur s’était installé dans le gymnase. À un moment donné, Monique notre secrétaire, est venue me voir : «Je sais pas ce qu’il y a, mais le plancher de mon bureau tremble. C’est jamais arrivé.» Je n’ai pas eu temps de lui répondre que Marc Ramsay entrait dans le bureau: «Lui, Beterbiev, on le signe tout de suite. On n’attend pas une minute de plus. J’ai jamais vu pareille force de frappe. C’est épeurant», a-t-il lancé.

«Je suis descendu dans le gymnase et j’ai vu Beterbiev cogner sur le gros sac de sable. J’ai regardé le plafond. Le bureau de Monique était juste au-dessus. Les tremblements, c’était le gros sac qui bondissait à chaque coup d’Artur. On a discuté des conditions avec lui grâce à un interprète et depuis, Artur est avec GYM», de raconter Michel.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Al Haymon a appelé Yvon Michel après la victoire de Beterbiev. Il n’avait qu’une question urgente: «Dis-moi Yvon, Artur, est-ce qu’on a encore quelques années à son contrat?»

Réponse d’Yvon Michel: faut pas s’inquiéter, on a encore plusieurs belles années...

Les listes de 25 ans de promotion

Tout dépend du point de vue. Dans l’histoire de l’humanité, 25 ans, ce n’est même pas un clin d’œil. Pas un soupir. Dans le sport, 25 ans peuvent sembler éternels. Pensez à la dernière coupe Stanley du Canadien. Les fans attendent, soupirent et râlent. Et ils espèrent encore. Les optimistes diront que ça fait juste 24 ans...

Ces 25 ans ont passé en un éclair pour Yvon Michel. Pourtant, il y a eu Box-Art, la création d’Interbox avec l’homme d’affaires Hans Mühlegg puis l’aventure de GYM qui se poursuit de plus belle avec Al Haymon et Premier Boxing Championship.

Dans la boxe, Yvon Michel aura tout connu. De Régis Lévesque à Al Haymon en passant par Katy Duva, Oscar De La Hoya, Mathieu Boulay et Don King.

La dernière demi-heure de ces heures à raconter des histoires a été consacrée à établir les listes de Michel.

Allons-y pour la première liste. Quels auront été les cinq meilleurs boxeurs dont il aura fait la promotion ?

Adonis Stevenson, Artur Beterbiev, Jean Pascal, Leonard Dorin et Lucian Bute.

Mais il ajoute que celui qui aura connu la plus belle carrière de tous est Lucian Bute: « En plus, elle est loin d’être terminée »

Et la plus grande déception ?

Stéphane Ouellet. C’est le plus talentueux que j’ai vu de mes yeux. Il avait tout sauf la force mentale...

La meilleure génétique ?

Artur Beterbiev. Je ne sais pas comment est constituée sa fibre musculaire, mais c’est incroyable... Leonard Dorin était un extraordinaire athlète lui aussi.

Celui qui aura accompli le plus avec le talent et les moyens qu’il avait ?

Éric Lucas, sans aucun doute. Il est devenu un champion du monde fort crédible avec un talent ordinaire. À force de travail et de détermination.

Et celui qui aura passé à côté de son très grand talent ?

Jean Pascal, même s’il a été champion du monde et qu’il a affronté les plus grands et les plus dangereux du monde. Jean a souvent pris les mauvaises décisions. Il aurait pu être champion pendant des années.

Des souvenirs impérissables

Vingt-cinq ans, c’est des centaines de souvenirs marquants. Mais les deux moments impérissables dans la mémoire d’Yvon Michel sont clairs et nets.

«Le plus beau souvenir, c’est le soir où Éric Lucas a vaincu Glenn Catley pour devenir champion du monde. J’étais avec Éric depuis ses débuts au Roussillon à Jonquière. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars au monde. J’étais euphorique», dit-il.

«Et le deuxième moment, je m’en souviens comme hier. Lors du deuxième combat entre Jean Pascal et Adrian Diaconu, on jouait l’avenir de la compagnie, Alexandra Croft, Bernard Barré et moi. Jean Pascal était notre champion et s’il perdait sa ceinture, on faisait faillite. Au quatrième round, on a vu l’épaule droite de Jean sortir de sa capsule. J’ai fermé les yeux. C’était la catastrophe ultime. On ne bat pas un ancien champion comme Diaconu avec une seule main.

«Je regardais Alexandra et Bernard et je me préparais à leur annoncer la nouvelle. Entretemps, Jean a gagné un round avec une seule main, puis un autre et encore un autre. Après le huitième, je me suis dit: Hé! Jean est en train de gagner ce combat!»

Au dixième, son épaule s’est complètement luxée et son bras pendait le long du corps. Russ Anber lui a replacé l’épaule et Jean a poursuivi le combat pour gagner par décision. Il a sauvé la compagnie ce soir-là. On peut dire ce qu’on voudra de lui, mais c’est un grand guerrier. Un vrai de vrai.

DANS LE CALEPIN

La liste des personnes à remercier d’Yvon Michel est trop longue... je me contenterai de citer Jean-Paul Chartrand le père. Parce que je l’adore depuis... 40 ans au moins !

Bonne année... à tout le monde. Et la coupe Stanley aux fefans ! Avant qu’ils ne soient trop vieux pour la parade.