Big data: un incontournable

Au Canada, l’essor de la demande en spécialistes des mégadonnées est en pleine expansion. Le gouvernement canadien espère la création de 10 000 emplois directs dans le secteur d’ici 2018.

Les mégadonnées (terme recommandé par l’OQLF au Canada et par la DGLFLF, en France, Journal officiel du 22 août 2014), parfois appelées données massives ou big data, désignent des ensembles de données tellement volumineux qu’ils deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de bases de données ou de gestion de l’information.»

Notre quotidien regorge d’applications et autres capteurs matériels et logiciels produisant en masse des données qui ne peuvent être exploitées, par les systèmes traditionnels, en raison de leur volume ou de leur nature. Le volume de données numériques augmente de manière exponentielle. Ainsi l’humanité a créé, ces deux dernières années, 90 % de l’ensemble des données.

Le défi aujourd’hui est de capturer, stocker, rechercher, partager, analyser et visualiser ces données pour faciliter la prise de décision à tous les niveaux (politique, économique, scientifique, sociale, notamment pour l’analyse d’opinions, santé, mobilité, réseaux intelligents, finance, sécurité, etc.).

Prédiction du futur

La gestion et l’analyse des mégadonnées, la plus prometteuse et la plus controversée est probablement la prédiction du futur. Pour demeurer concurrentielles, les entreprises vont devoir utiliser le potentiel du crowd prediction (prédiction par les foules), pour leur processus de prises de décision.

Étonnamment, les universités francophones au Québec n’ont pas encore franchi le pas, et la formation big data est noyée dans des cursus informatiques existants. Il faut fouiller du côté des universités anglophones pour trouver le terme de data scientist, pourtant qualifié de métier le plus sexy de la décennie. Cette anomalie est corrigée par le Collège de Bois de Boulogne qui a débuté en 2015 une AEC afin de former des spécialistes en mégadonnées et intelligence d’affaires.

Débute en octobre

L’AEC (attestation d’études collégiales) proposée par le Collège de Bois de Boulogne a permis la formation de 2 cohortes de professionnels, dont une qui s’est terminée en juillet dernier. Une 3e cohorte débutera en octobre 2016.

Pour plus d’information, visitez bdeb.qc.ca/formations-adultes.