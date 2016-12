La croyance n’est pas d’abord affaire de raison. En 2017, nous assisterons à n’en point douter à l’accentuation tragique de la guerre religieuse que mènent les islamistes contre tous les «mécréants», dont nous sommes les cibles privilégiées. Leur nombre est inversement proportionnel aux victimes qui sont tuées par eux à travers la planète.

Ces croyants-là sont les soldats d’Allah. Et leur endoctrinement radical peut se faire en quelques mois, voire en quelques semaines grâce aux réseaux sociaux. En ce sens, leur recrutement est efficace, car il doit compenser le nombre de djihadistes tués en action. Au Moyen-Orient d’abord et dans le reste du monde. Ces croyants ne perdent pas la foi puisqu’on leur promet une place au paradis peuplée de vierges en récompense de leur martyre.

En 2017, nos démocraties continueront-elles de croire que nous pourrons remporter le combat contre les djihadistes en leur opposant nos valeurs de liberté, d’égalité et de respect des droits de la personne? Ces droits dont ils usent et abusent, ce qui leur permet de se terrer parmi nous, de traverser librement les frontières et d’être présumés innocents même lorsqu’on les prend en flagrant délit en train de commettre un crime.

L’angélisme

En 2017, il nous faudra nous interroger sur l’efficacité des moyens mis à la disposition de la démocratie. Car il est impossible de continuer à s’enfermer dans le déni et l’angélisme. Angela Merkel l’a appris à ses dépens, elle qui a plongé l’Allemagne dans une crise sans équivalent depuis la réunification des deux Allemagnes, en accueillant un million de réfugiés politiques. Or on sait désormais qu’une proportion importante était des réfugiés économiques, de jeunes musulmans, seuls, comme ceux qui ont attaqué sexuellement des femmes à Munich la veille du jour de l’An 2016.

En 2017, nos gouvernements doivent cesser de taire les coûts sociaux de financiers qu’exige la sécurité de l’État relative au terrorisme, des sommes qui s’élèvent à des milliards de dollars et qui affaiblissent inexorablement l’économie occidentale.

Intégration incertaine

Face à l’immigration actuelle, compensatrice du vieillissement de la population, nous ne pouvons continuer de croire à notre capacité d’intégration si l’on n’investit pas des sommes conséquentes pour financer et aider les immigrants et les réfugiés à se trouver du travail. Le gouvernement ne peut faire semblant d’ignorer qu’une partie relativement importante de ceux que l’on accueille n’adhère aucunement aux principes d’égalité des sexes ou à la laïcité de l’État. Ce qui implique un effort de pédagogie auprès de ces gens qui non seulement n’ont jamais vécu en démocratie, mais n’y croient guère.

En 2017, allons-nous continuer de croire aux sauveurs autoproclamés, qui ne parlent que du bien-être du peuple qu’ils prétendent représenter. On les retrouve partout en Europe. Et les élections qui se dérouleront en 2017, en France et en Hongrie par exemple, nous indiqueront quel sera l’avenir du populisme qui sévit.

En 2017, tous les regards seront tournés vers les États-Unis, ce grand pays de croyances diverses qui a décidé d’élire un sauveur faisant fi des manières des traditions et des institutions.

Enfin en 2017, il faut cesser de vouloir croire avec frénésie tout en méprisant les faits, la réalité et la vérité. C’est la grâce que je nous souhaite à tous. Merci, chers lecteurs assidus. Bonne année en 2017.