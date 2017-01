ST-JEAN, Marie-Rose

(née Landry)



À L'Assomption, le 26 décembre 2016, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Rose Landry, fille de feu Marie-Louise Pelletier et de feu Syfroid Landry, épouse de feu Raymond St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (France), Micheline et Manon, ses petits-enfants Félix-Antoine et Gabrielle, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 6 janvier 2017 à compter de 13h30 en l'église de L'Assomption. Les funérailles seront célébrées à 14h30 en l'église même.L'ASSOMPTION 450-589-5505www.guilbault.info