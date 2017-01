ROUSSEAU, Aline



À l'Hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts, le 26 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Aline Rousseau.Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis et amies.Les funérailles auront lieu en l'église de Brébeuf à une date ultérieure au mois de mai 2017. L'inhumation des cendres aura lieu au même moment.La famille tient à remercier tous les membres du personnel des soins pallaitifs de l'Hôpital de Sainte- Agathe-des-Monts pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts.Salon Funéraire Guay