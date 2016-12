Disney signe une année historique

Disney occupe les quatre premières places du box-office 2016. Le dernier volet de Captain America prend la tête avec 1,153 milliard de dollars de recettes, suivi par deux films d’animation, Trouver Doris (1,027 milliard $) et Zootopie (1,023 milliard $). Vient ensuite Le livre de la jungle, avec 966,6 millions de dollars de recettes. Le studio ajoute un cinquième titre dans le classement des dix meilleures recettes de l’année, Doctor Strange (654,6 millions $). Et tout cela sans compter les débuts fracassants de Rogue One: A Star Wars Story, qui a amassé plus de 440 millions depuis sa sortie le 14 décembre dernier.