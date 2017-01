DAIGNEAULT LEDUC, Gisèle



À Montréal, le lundi 26 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 88 ans, Gisèle Daigneault, épouse de feu Yvan Leduc.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine et Johanne, ses petits-enfants Mélissa et Francis, son frère Marcel, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le vendredi 6 janvier 2017 de 13h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.