BROSSEAU, Sr Thérèse, c.s.c.



À Montréal, le 30 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Thérèse Brosseau, (Soeur Marie de l'Assomption) de la Congrégation de Sainte-Croix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande et Marthe, ses frères Gérard, André et Pierre ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée au Pavillon Saint-Joseph, 900 Côte-Vertu, Saint-Laurent, le mercredi 4 janvier 2017, de 18h30 à 21h; une prière communautaire aura lieu à 19h30.Les funérailles seront célébrées dans la chapelle du Pavillon Saint-Joseph, le jeudi 5 janvier, à 10h30.