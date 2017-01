MARCEAU, Suzanne

(née Timothy)



À Terrebonne, le 20 décembre 2016, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Suzanne Timothy.Elle laisse dans le deuil son époux M. Germain Marceau, ses enfants Frédéric (Marie-Claude) et Rémi (Audrey), ses petits-enfants Noémie, Magalie et Mia, ses frères et soeurs: Yves, Michèle, Denis et Alain ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle du complexe funéraire: