MARTEL, Lorraine



Au CHRDL de Joliette, le 19 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédée Mme Lorraine Martel, épouse de feu M. Denis Lesage, demeurant à St-Roch de L'Achigan, autrefois de St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Louise Brissette), Diane (Michèle Boisvert), Louise (Raoul Richer), son petit-fils Nicolas, frère, soeur, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le mercredi 4 janvier 2017 de 13h à 16h à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le mercredi 4 janvier 2017 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com