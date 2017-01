MEUNIER, Léo, S.J.



À Richelieu, le 21 décembre 2016, est décédé à l’âge de 87 ans, après 65 ans de vie religieuse, le F. Léo Meunier, S.J.Né à Timmins, Ontario, le 8 septembre 1929, il fit ses études classiques au Collège du Sacré-Coeur de Sudbury et entra chez les jésuites en 1951. Après avoir servi à titre d'hôtelier, de jardinier et de sacristain au Collège de l'Immaculée-Conception à Montréal, à Notre-Dame-de-Montserrat à Saint-Jérôme et au Collège de Saint-Boniface, il vécut surtout à Sudbury, à partir de 1966 et jusqu'en 2009. Il occupa là-bas, à la Résidence Albanel de l'Université de Sudbury et à la Villa Loyola, divers postes comme celui d'infirmier et d'adjoint au supérieur. En 2009, il se joignit à l'équipe d'accompagnement des malades à l'infirmerie des jésuites, à Richelieu.Outre ses confrères jésuites, il laisse dans le deuil ses deux soeurs, Soeur Marguerite, de la congrégation des Soeurs de l'Assomption, et Claudette (feu Amédée Lévesque). Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Le corps sera exposé à la chapelle de la, le vendredi, 6 janvier 2017, à partir de 12h30. Les funérailles y seront célébrées le même jour à 14h.Au lieu des fleurs, des dons à l’Aide aux Jésuites canadiens (25, rue Jarry Ouest, Montréal H2P 1S6) seraient appréciés.SAINT-JÉRÔME