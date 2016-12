Hochelaga vous invite à découvrir plus d’une centaine d’exposants québécois écoresponsables

L’évènement la Grande Fabrique (anciennement le Grand Débarras) organisé par la SDC Hochelaga-Maisonneuve en partenariat avec Etsy Montréal accueillera cette année un nombre record d’exposants pour souligner le dixième anniversaire de l’événement.

Plus d’une centaine d’artisans, de designers et de créateurs québécois fabriquant des produits écoresponsables, locaux et éthiques, viendront se joindre aux commerçants des Promenades Sainte-Catherine et Ontario Est les 20 et 21 août entre les rues Pie IX et Bennett sur la rue Ste-Catherine Est. « La Promenade Ste-Catherine est devenue un lieu de prédilection pour les ateliers-boutiques et artisans passionnés, attirés par des locaux abordables et une communauté artistique déjà bien présente. Il est donc tout naturel d’organiser un tel évènement sur la Promenade.» explique Pierre Lessard-Blais, Président de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Mélanie Dusseault

Consommation locale et artisanat québécois

La Grande Fabrique est un événement qui vise à favoriser la consommation locale et un mode de vie écoresponsable, tout en mettant en avant le savoir-faire et la passion des créateurs québécois. Pour l’occasion, une projection spéciale sera présentée au dernier Ciné-parc sans ma voiture le 19 août prochain.

La qualité des artisans et des créateurs qui seront présents a été la priorité du comité de sélection. « Le partenariat avec Etsy Montréal nous semble très prometteur, l’objectif étant d’attirer de plus en plus d’artisans en nombre, mais également en qualité. Cette année, la zone Etsy regroupera près de 40 artisans, c’est un bon début et ça ne fait que commencer! » s’enthousiasme Jimmy Vigneux, Directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Cette année, les artisans seront regroupés en quatre sections distinctes : Bien-être, Habitation, Mode et accessoires et la zone Etsy. « La diversité et la qualité des artisans de la Grande Fabrique sont surprenantes et ils sont tous québécois! Il y en aura pour tous les goûts, autant pour l’adepte de productions locales et responsables que pour la fashionista à la recherche de pièces uniques » affirme Valérie Roberts porte-parole de l’événement.

En plus des nombreux exposants, un marché public sera installé dans la section Bien-être. Des producteurs maraîchers locaux et des traiteurs et artisans offrant des produits faits maison et biologiques agrémenteront le parcours des visiteurs de La Grande Fabrique.

De plus, une zone famille prendra place dans le parc Morgan : jeux d’eau, maquillage pour enfants, jeux gonflables et autres animations raviront les petits pendant que les grands profiteront de la zone bar aménagée pour l’occasion et animée par des petits spectacles acoustiques.

La Grande Fabrique d’Hochelaga se veut un évènement mettant en vedette le commerce local et la créativité des artisans d’ici tout en encourageant un mode de vie écoresponsable.

Hochelaga écoresponsable et authentique!