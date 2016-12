Sept ans après la sortie de la comédie policière De père en flic, le cinéaste québécois Émile Gaudreault a revisité ce grand succès populaire en réalisant lui-même un remake français du film intitulé Père Fils Thérapie.

En lançant la comédie De père en flic, à l’été 2009, le réalisateur Émile Gaudreault ne s’attendait certainement pas à ce que ses deux célèbres personnages de policiers père et fils l’accompagnent pendant aussi longtemps dans sa carrière. Mais l’immense succès commercial qu’a connu le film (plus de 10 millions $ au box-office) a ouvert la voie à quelques projets de remakes (dont un à Hollywood qui n’a jamais vu le jour) et à une suite, De père en flic 2, qui prendra l’affiche l’été prochain.

Très attaché à son bébé, Émile Gaudreault est resté attaché à chacun des projets reliés à De père en flic. Ainsi, c’est lui qui a co-écrit et réalisé De père en flic 2, mais aussi Père Fils Thérapie, le nouveau remake français du film de 2009.

Tourné en France à l’été 2015, Père Fils Thérapie raconte sensiblement la même histoire que De père en flic, soit celle de deux policiers (un père et son fils) qui doivent faire équipe pour infiltrer un groupe de thérapie père-fils à laquelle participe l’avocat d’un dangereux criminel.

En retravaillant le scénario avec deux scénaristes français, Émile Gaudreault dit avoir abordé Père Fils Thérapie comme une nouvelle version améliorée et non comme un simple copier-coller.

«Le squelette du film est le même, mais la chair est différente, résume Gaudreault en entrevue au Journal.

«Au début, les producteurs français avaient un peu peur que je sois trop attaché au film original. Mais personnellement, je voyais cela autrement. Cette histoire-là, je la connais, je l’aime, et je sais comment elle résonne chez les spectateurs.

«J’avais lu des versions du scénario du projet de remake américain et je trouvais tellement qu’ils étaient passés à côté de l’histoire. Je me suis dit que la meilleure approche à adopter avec la version française était de partir du cœur de l’histoire et d’ajouter des éléments autour. Je connaissais déjà très bien les moments forts du film alors je pouvais élaborer à partir de cela. Il y avait des choses que je savais que je voulais améliorer dans le scénario et la réalisation aussi. J’ai fait deux autres films après De père en flic alors je sentais que je pouvais faire mieux en terme de réalisation et que je pouvais arriver avec quelque chose de plus raffiné et élégant.»

Le bon tandem

Photo courtoisie

Trouver le bon duo d’acteurs était aussi une des conditions de la réalisation d’un remake français, selon Gaudreault. Après avoir rencontré beaucoup d’acteurs français, le réalisateur québécois a finalement jeté son dévolu sur Richard Berry (qui reprend le rôle qui était joué par Michel Côté) et Waly Dia (qui hérite du personnage créé par Louis-José Houde).

Émile Gaudreault a aussi amené avec lui dans son aventure française quelques acteurs québécois, dont Rachid Badouri, Manuel Tadros et Patrice Coquereau, qui jouent des rôles de Français dans le film.

«C’est un petit rôle, mais qui m’a demandé beaucoup de travail, a confié au Journal l’humoriste Rachid Badouri, qui incarne un jeune homme tourmenté qui participe à la thérapie avec son père.

«J’ai l’habitude de jouer de façon très physique sur scène. Dans ce cas-ci, il fallait que je joue un gars très énervé, agressif et un peu misogyne, mais sans jouer gros. C’était un beau défi, mais Émile travaille tellement bien avec les acteurs qu’il m’a bien dirigé. J’ai beaucoup appris pendant ce tournage.»

► Père Fils Thérapie prend l’affiche vendredi (le 6 janvier).