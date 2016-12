L’ambassadeur précoce

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE | Jamais un conférencier âgé de 15 ans à peine n’avait participé au déjeuner mensuel de la Chambre de commerce locale et rarement la salle de réception avait été aussi bondée.

Les récents exploits de Raphaël Lessard, prodige de la course automobile, font la fierté des résidents de la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce.

Pendant plus d’une heure, le 14 décembre dernier, le jeune pilote a su capter l’attention de ses concitoyens. Par des réponses courtes, mais spontanées.

Son auditoire, conquis d’avance, n’a pas caché son émerveillement face à cet ambassadeur précoce voué à un brillant avenir dans le cercle fermé du stock-car aux États-Unis.

Lessard a notamment fait rire les convives quand on lui a fait remarquer qu’il devait encore patienter avant de posséder un permis pour conduire sur les voies publiques, même si, depuis quelques années, il roule sur les circuits à plus de 200 km/h.

«Je suis mieux de le passer, mon permis, sinon ça va aller mal!» a-t-il lancé.

Rien ne l’empêchera d’entreprendre au cours des prochains mois sa formation théorique pour obtenir son permis d’apprenti conducteur le jour de ses 16 ans, le 5 juillet prochain.

Après quoi il pourra conduire en présence d’un détenteur de permis pendant un an et suivre ses cours pratiques, pour ensuite «rouler» de ses propres ailes l’année suivante.

On imagine la scène avec l’instructeur qui devra lui apprendre à conduire et, surtout, lui enseigner à respecter les limites de vitesse sur les routes sinueuses de la région!

C’est la faute à papa

C’est à bord de camions lourds de FRL Express, l’entreprise de ses parents Chantal et François, que Raphaël a pu se familiariser avec la conduite à l’âge de... 9 ans!

Il s’amusait à déplacer ces gros engins dans la vaste cour de la maison familiale avec un aplomb déconcertant, sous l’œil amusé de papa et le regard plutôt inquiet de sa mère Chantal.

François avait fait pire, quelques décennies plus tôt. À 14 ans, il conduisait des camions de livraison de son père Jean-Paul sur les chemins de la municipalité. Sans permis.

«Je me rappelle que les policiers venaient faire le plein à la station-service [gérée par son frère] tout en semonçant mon père», relate François.

«Jean-Paul, dénonçaient-ils, on a croisé ton fils sur la route, on sait qu’il n’a pas son permis. Tu cours après le trouble...»

Le déclic en karting

Voyant les aptitudes hors norme de Raphaël derrière un volant, François a décidé de lui offrir une session de karting au complexe de Château-Richer pour son 10e anniversaire de naissance.

C’est à ce moment précis que le déclic s’est fait.

«Nous étions un groupe d’une dizaine de personnes et le responsable du circuit nous avait jumelés à quatre pilotes de haut niveau, explique François. Pendant une course improvisée, Raphaël a non seulement tenu tête à ses adversaires expérimentés, mais il en a devancé deux. Ne l’oublions pas, c’était sa toute première expérience en karting.»

Pilote aguerri lui-même, François avait rallié l’arrivée au deuxième rang, à une longueur de pneu du gagnant, alors que le petit Raphaël s’était classé quatrième.

«Je n’en revenais pas! a avoué papa. Les pilotes expérimentés non plus. Ils nous avaient dit, avant le départ, qu’ils ne seraient pas dans nos jambes... Ils ont finalement été dans nos jambes.»

Tout a déboulé par la suite. Et très rapidement. Son père lui achète une voiture de course engagée dans la catégorie Sport Compact à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

«Je lui avais demandé une chose, une seule, se souvient François. Qu’il finisse sa première course dans le même tour que le meneur. Peu importe qu’il termine dernier.

«Mais ça s’est passé beaucoup mieux que prévu, a poursuivi le paternel. Il avait fini cinquième ou sixième après s’être élancé de la 13e place sur la grille de départ. C’était au-delà de mes attentes. Si bien qu’il a gagné à sa troisième course au même endroit, le jour de ses 12 ans.»

En 2014, François, inscrit dans la classe Sportsman Québec depuis cinq ans, décide de procurer un bolide à Raphaël. Ils s’affrontent pendant une saison complète avant que le paternel ne choisisse de ranger son casque pour consacrer son énergie et son... argent à la carrière de son fils.

«Il m’a volé mon volant, a dit François, sourire en coin. Mais je ne regrette rien.»

Une année charnière

Photo Simon Clark

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE | Raphaël Lessard est devenu le mois dernier le deuxième pilote non américain à remporter un championnat de stock-car aux États-Unis, après l’exploit de Mario Gosselin, un autre Beauceron, réalisé en 1997.

Maintenant qu’il a connu la consécration dans la série CARS Tour, notamment en vertu de ses quatre victoires en 10 départs, le jeune espoir de Saint-Joseph est prêt à franchir une autre étape dans son cheminement.

Toujours associé à l’écurie David Gilliland Racing, fondée par l’ancien pilote de la Coupe Sprint, Lessard participera à une vingtaine de courses dans la catégorie des «Super Late Models» en 2017.

Son entourage a toutefois ciblé les rendez-vous les plus importants de la spécialité, sans qu’ils soient liés à une série en particulier.

«On veut qu’il affronte la crème de la crème, peu importe le championnat, indique Robert Desrosiers. C’est en se mesurant aux meilleurs pilotes qu’il pourra parfaire son apprentissage.»

Son agent, qui avait effectué le même travail auprès de Patrick Carpentier, se fait discret quant aux projets d’avenir de son protégé.

«Il ne faut rien bousculer, surtout à cet âge, explique-t-il. Il a beaucoup de potentiel, mais pas question de brûler les étapes. Nous avons supervisé sa remarquable progression, il doit la maintenir.»

Dans la ligne de mire de Toyota

Desrosiers reconnaît que 2017 sera une année charnière pour Lessard.

«Ça prend évidemment de bons résultats pour conserver la confiance de Toyota, qui a accepté de contribuer, du moins en partie pour l’instant, à l’avancement de sa carrière.

«Éventuellement, Toyota, c’est notre but ultime. Mon travail, c’est de poursuivre mes négociations avec les décideurs de la compagnie dans le but de faire “graduer” Raphaël, étape par étape. De pousser dans la bonne direction.

«Toyota contribue de façon modeste, mais le but ultime, c’est un volant au sein d’une équipe de pointe dans une série majeure de NASCAR.

«Pour cette raison, la prochaine année sera cruciale, mais j’ai entièrement confiance. Sinon, je n’aurais jamais embarqué dans cette aventure.»

À cet égard, Lessard souhaite suivre les traces d’Erik Jones, premier promu de la filière Toyota en NASCAR, qui, à 20 ans, vient d’être recruté à temps plein dans la discipline-reine du NASCAR, la Coupe Monster Energy (ex-Coupe Sprint), au sein de l’équipe Furniture Row Racing pour la saison prochaine.

« Les planètes sont alignées » – François Lessard

Photo Simon Clark

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE | En course automobile, l’argent est le nerf de la guerre. François Lessard n’a pas hésité à puiser dans son compte de banque pour soutenir son fils, faute de commanditaires majeurs, et à se taper de longs trajets pour l’accompagner sur les circuits au sud de la frontière.

«Moi, je ne vois pas ça comme un sacrifice, dit-il. C’est plutôt un beau casse-tête. On n’obtient rien sans effort, d’affirmer cet homme d’affaires respecté. On donne un grand coup, en espérant que tout va débloquer dans un avenir proche.

«Pour moi, les planètes sont alignées. Tout le monde vit une pression, y compris Raphaël. On continue d’y croire. Oui, je le vois au sommet du NASCAR dans trois ou quatre ans.»

Tout donner à chaque course

Raphaël ne cache pas ses ambitions non plus.

«Aujourd’hui, je constate les progrès que j’ai réalisés, mais il y a encore place à l’amélioration, c’est certain.

«Je suis bien entouré, c’est le plus important. Quand j’embarque dans la voiture, je sais quoi faire et ne pas faire. J’étais plus hésitant dans le passé, plus maintenant.

«À toutes les courses que j’ai disputées, je me suis toujours dit que c’était ma dernière. Je suis conscient que je dois tout donner.»

Le jeune pilote a passé les cinq derniers mois en Caroline du Sud pour y apprendre l’anglais. Il a aussi poursuivi ses études à distance sur internet.

«Toyota veut des pilotes éduqués avec des diplômes, indique Raphaël. Je veux réussir dans la vie, peu importe ce qui arrivera dans le futur, mais moi, mon but, c’est d’être un pilote en Coupe Monster Energy dans quelques années.

«Je veux aussi récompenser tous ceux qui ont cru en moi.»

Société en commandite

Une société en commandite a été créée pour aider financièrement le jeune pilote.

Des entrepreneurs de la Beauce et de la région de Québec, passionnés de courses, ont accepté d’investir et de donner un coup de main au paternel, qui en aura grandement besoin dans le futur.

Une saison complète dans la série de développement K&N, un tremplin privilégié pour accéder à l’une des trois grandes divisions du NASCAR, ce qu’il convoite en 2018, coûtera beaucoup plus cher.