LE 17e FMA s’ouvre le 29 octobre sur le thème Aurores, chants de jours en pleine nuit

Du 29 octobre au 13 novembre, le Festival du Monde Arabe de Montréal (FMA) présente une programmation exceptionnelle avec plus de 70 concerts, spectacles, débats, conférences et films, en plus d’une programmation gratuite ! Gnawa, musique andalouse, flamenco, tarab, électro, pop, musique sacrée, fusion world, théâtre, humour et conte... tous les goûts s’y retrouvent !

Arts de la Scène

Au programme du volet Arts de la Scène, des têtes d’affiches, des créations originales et des révélations en musique du monde!

Le spectacle d’ouverture Divine Palmyre est une véritable odyssée musicale en hommage à une Syrie plurielle, explorant l’immense richesse et diversité de cette région du monde. À travers la voix d’or de l’illustre chanteuse Abeer Nehmé, les chants araméens, syriaques, soufis, grégoriens, arméniens, byzantins et kurdes seront mis à l’honneur, le tout sublimé par la magie des derviches tourneurs d’Alep.

La soirée de clôture Barbara-Fairouz interprétée par la fabuleuse Dorsaf Hamdani nous offre un dialogue inédit entre les deux icônes de la chanson française et arabe, le maître du chant Lotfi Bouchnak nous livre une soirée haut de gamme emplie de prouesses vocales et le célèbre satiriste Bassem Youssef, dont le nom fait autorité dans le monde, tourne en dérision la politique arabe et occidentale, de Daech aux élections américaines.

Le public aura aussi l’occasion de découvrir des moments magiques avec le jeune prodige du oud Mohamed Abozekry qui a été sacré « meilleur joueur de oud du monde », les mélodies éternelles des classiques arabes revisités dans le spectacle Les Immortels, la jeune star de la pop algérienne Amel Zen, portant le flambeau d’une Algérie jeune, rebelle et créative ainsi que la Banda Morisca, le septet espagnol dans un concert aux frontières éclatées, entre flamenco et musique arabo-andalouse.

À ne pas manquer la pièce de théâtre (comédie) Djihad d’Ismael Saidi dans une première montréalaise après son succès fou en Europe, la création Transcestral qui offre une rencontre enivrante entre les musiques soufie et autochtone et le spectacle Aurores croisant les poèmes chantés des grands poètes Rumi et Khayam.

Également au rendez-vous : Les rythmes gnawa et leur fusion débridée avec les musiques du monde par le groupe Grooz, les mélodies raffinées des musiques perses avec l’ensemble Kaaman et les chants classiques d’Alep à Istanbul brillamment amenés par l’ensemble Zaman.

Salon de la Culture

Fidèle à sa tradition de favoriser le débat et les échanges, le volet Salon de la Culture du Festival est grandement inspiré d’une actualité brûlante qui touche nos sociétés: au travers de séries coup de poing tel que Extrémismes et accointances occidentales, Guerres sans fin ou encore Figures de la résistance, le salon permet aux festivaliers de s’impliquer dans des débats passionnants et passionnés, propices aux échanges constructifs. Entrée gratuite pour toutes les activités de ce volet !

Cinéma

Le FMA présente, en première canadienne, la pièce culte tant attendue de Ziad Rahbani « Bennesbeh Labokra, Chou? » (Pour demain on fait comment ?) transformée en long métrage ainsi qu’une sélection de films au Cinéma du Parc : Les Terrasses du célèbre réalisateur algérien Merzak Allouache, sélectionné à la Mostra de Venise ; Maintenant, ils peuvent venir de Salem Brahimi avec Amazigh Kateb et Rachida Brakni, sélectionné au Festival du Film de Toronto et primé dans de nombreux festivals ; Love, Theft and others entanglements (Palestine) de Muayad Alayan, sélectionné à la Berlinale ; et enfin, Waiting for the fall (Syrie) de Joud Saeed, primé au Festival du film international du Caire.

17e FMA du 29 octobre au 13 novembre à la Place des Arts, Le National, le Rialto, le Cinéma du Parc, et autres lieux.

Information et billetterie : www.festivalarabe.com