Le Festival Mode & Design: lieu de découvertes et espace shopping!

Le grand rendez-vous des fanatiques de la mode et du design est à nos portes : la 16e édition du Festival Mode & Design, en collaboration avec le Casino de Montréal! Prenant place au coeur du Quartier des spectacles, il fera encore une fois briller la culture montréalaise à son plein potentiel cette année avec une programmation des plus riches. Défilés de mode de vos bannières préférées, conférences données par de grands joueurs de l’industrie d’ici et d’ailleurs et des performances en direct sont prévues au calendrier, mais ce n’est pas tout!

L’une des grandes fiertés du festival est celle d'accueillir plus d’une trentaine de boutiques pop-up et de fashion trucks. Ceux-ci ouvriront leurs portes du mercredi au samedi afin de permettre aux festivaliers de découvrir une foule de créateurs locaux le temps d’une petite pause shopping. Sans plus tarder, voici la liste des pop-up boutiques qui seront présentes sur le site du festival : Atelier SYP, Bellemine, Boho Baby, Boutique La Fabrik, Buddha Scrub, Concept Clothing, CreatiVal Bijoux, Enzo Kay, ETHIK BGC, Fay with Love, La Façade Illustrations, La petite boite co., Le Cartel, Le Rhinocéros par Phi, Le TrunkShop, Lost & Faune, Maison 630, Marché Coloré, Mes amis imaginaires, My Addikt/Prysm, Neck Breakers, Philo, RELUXE, Roxanne Nikki, Sass Creation, The Wanderer Co et ZAÄN. Des fashion trucks qui valent vraiment le détour sont également attendus : Karibu, La Montréalaise Atelier, Lovan M, NØMAD, STYLUNIC et Tailor 2 Go.

L’art sous toutes ses formes

Bijoux, vêtements, accessoires et décorations seront donc à l’honneur sur le site du Festival Mode & Design et c’est toute la famille qui pourra en profiter, puisque des boutiques et camions mobiles destinés aux hommes, aux femmes et aux enfants envahiront le Quartier des spectacles. Des entreprises de mode écoresponsables offrant des produits faits à la main au Québec aux entreprises qui font une utilisation impressionnante de la technologie pour peaufiner leur expérience avec le public, c’est tous les profils de festivaliers qui sauront certainement s’y plaire!

Enfin, pour un accès inédit dans les coulisses du FMD16, suivez le Festival Mode & Design sur Facebook et Instagram et le @festmodedesign sur Twitter et Snapchat! Pour plus d'informations sur l’événement en général, visitez: http://www.festivalmodedesign.com. À très bientôt!

Horaire des pop-up et fashion trucks

Mercredi au vendredi: 12h@14h & 17h@23h

Samedi: 14h@23h