Le Maroc souriant

Parmi tous mes voyages aux quatre coins du monde, il m’est arrivé­­ près d’une quinzaine de fois de séjourner ailleurs qu’au Québec pour le réveillon du jour de l’An.

Le Maroc, qui a toujours été mon pays de prédilection, me fait conserver d’excellents souvenirs d’un jour de l’An très particulier: à la gare d’autobus­­, à Fès, le guichetier m’entend parler en québécois, et aussitôt il insiste pour m’inviter à réveillonner chez lui. Ma compagne avait peur de tomber dans un guet-apens. Il insistait, et j’ai fini par accepter l’invitation de cet inconnu qui disait vouloir partir de son pays pour venir vivre... au Québec.

Cet individu fonceur ne parlait pas en vain. Plusieurs années plus tard, un homme au volant d’un taxi sur ­Côte-des-Neiges m’interpelle à tue-tête­­... Et c’était lui. Je ne me ­souvenais pas de ce cher Haïssa en le voyant comme ça... Mais il m’a vite rafraîchi la mémoire! Pour se rendre chez lui, à sa casbah à Fès, il avait fallu­­ emprunter des venelles (des ruelles ultra étroites) pour parvenir à sa porte. Ce fut un jour de l’An mémorable. À minuit, autour d’un plat de couscous préparé par l’épouse de Haïssa, j’entends retentir de la musique orientale. On était loin du Bye Bye! avec Dominique Michel ou du décompte­­ à Time Square.

Souriant et accueillant

Le Maroc est ­populaire auprès des voyageurs, non pas sans raison. Il est facile ici d’obtenir des sourires. Les gens sont accueillants. Ce n’est pas le cas en Mauritanie ou en Libye, où les airs bêtes se succèdent, où l’étranger est vu comme un extra-terrestre, où l’on se méfie et où l’on se montre volontiers agressif.

Bien sûr, le Maroc a ses défauts et sa misère, mais c’est un royaume où le voyageur se sent en sécurité et bienvenu­­. Quand je me suis demandé de quelle destination j’allais vous parler à l’occasion­­ du jour de l’An, je me suis dit: pourquoi pas le Maroc? J’ai sélectionné quelques photos souriantes pour vous faire commencer l’année 2017 du bon pied.