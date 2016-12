Le retour de valérie taillefer à la télé

Après une séparation difficile et avoir été victime de méchanceté sur les réseaux sociaux, Valérie Taillefer avait choisi de se retirer de la vie publique et de la télévision. On la retrouvera à la barre de l’émission Rêvons maisons qui fera ses débuts le 3 janvier sur la chaîne CASA.

L’animatrice avoue avoir longuement hésité avant d’accepter de revenir à la télé. Sa séparation avec Jean Airoldi, survenue en octobre 2013, avait laissé des traces.

«J’ai beaucoup souffert de l’exposition médiatique de ma vie privée. J’ai reçu des lettres de “madames” me disant que je ne méritais pas mes enfants. On ne m’a jamais dit de choses méchantes en personne, mais sur les réseaux sociaux, ça arrive à tous les jours», a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

Valérie Taillefer a beaucoup réfléchi avant d’embarquer dans cette nouvelle aventure télévisée.

«J’ai hésité énormément. Je me demandais si je pouvais avoir la force de survivre à ça. C’est une grande réflexion qui m’a fait grandir. Je suis beaucoup plus forte qu’avant et je sais comment réagir», a-t-elle laissé tomber.

L’animatrice se préparait à aller travailler au vignoble familial Château Taillefer-Lafon, lorsque les gens de TVA ont frappé à sa porte pour lui offrir une chronique transformation dans le magazine Les Idées de ma maison.

Le Groupe BMR lui a proposé un rôle de porte-parole avec Hugo Girard et le projet de cette nouvelle émission de télé a suivi.

13 épisodes

Rêvons maisons est une série de 13 épisodes où des couples, qui ne sont pas à la recherche d’une nouvelle propriété, visitent des résidences de rêve à Montréal et en banlieue.

L’homme et la femme visitent, individuellement, trois résidences de rêve dans une même journée et ils doivent ensuite identifier celle qu’ils ont préférée. Si leur choix est identique, ils remportent une transformation de 4000 $ pour leur maison. Si le match n’est pas parfait, ils reçoivent une carte-cadeau de BMR de 1000 $ et les plans de leur projet de transformation, qu’ils sont libres de faire.

«C’est un show qui est très léger et où on ne réinvente rien. C’est fait pour décrocher et s’amuser. Il y a plein de Québécois qui, juste pour le plaisir, regardent les sites de maisons à vendre. C’est un passe-temps qui est très populaire et auquel je m’adonne moi aussi», a-t-elle avoué.

Valérie Taillefer et le spécialiste en immobilier Serge Brousseau accompagnent les candidats lorsqu’ils visitent les maisons.

«On s’amuse avec les candidats, on les taquine et on leur fait remarquer des petits détails. C’est surprenant de voir à quel point les goûts peuvent être différents. Il y a des endroits où Serge et moi étions pâmés et que le couple n’aimait pas. Ça nous fait réaliser que ce n’est pas parce que quelque chose est à la mode que tout le monde aime ça. C’était aussi amusant de voir que des couples qui pensaient bien se connaître en termes de goûts ne se connaissent pas tant que ça finalement. Je pense que les gens vont s’amuser», a-t-elle indiqué.

Passion de petite fille

La passion de Valérie Taillefer pour la décoration est aussi un élément qui l’a guidée dans sa décision de faire un retour à la télé.

«La déco, c’est ma passion de petite fille. J’aime partager des idées et voir qu’elles font leur chemin et que ça inspire les gens. Ça compense pour tout le reste. J’ai la chance de gagner ma vie avec quelque chose qui me passionne et ça, c’est quelque chose qui n’a pas de prix. C’est un luxe extraordinaire et je ne vais pas dire non à ça parce que je n’ai pas la couenne assez épaisse pour endurer une petite madame “fru” qui va me dire qu’elle n’aime pas ma face», a-t-elle fait savoir.

Valérie Taillefer n’a pas abandonné l’idée de travailler au vignoble familial. Elle avait des projets et elle avait même fait l’acquisition de certains équipements.

«C’est sur la glace, mais j’aimerais pouvoir faire les deux», a-t-elle indiqué.

Rêvons maisons est présentée les mardis à 19 h 30 sur CASA avec des rediffusions les mercredis à 16 h 30 et les jeudis à 21 h.