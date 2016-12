Le week-end culturel de... Claude Legault

Quel est le livre qui vous a récemment séduit?

Photo courtoisie

J’aime beaucoup lire les livres de Bruno Blanchet, La frousse autour du monde. Je suis en train de lire ses quatre tomes dont le dernier, L’ultime frousse autour du monde. J’aime l’humour de l’auteur et sa grande curiosité. Il a sa façon à lui bien particulière de voyager qui est hors du commun. D’autant plus qu’il ne voyage pas dans le grand confort. Il va partout, même où ça brasse. J’ai notamment apprécié ses aventures en Égypte et au Liban. C’est principalement sa manière de raconter ses voyages dont l’humour est débordant qui m’interpelle. Ce sont des lectures légères, mais riches en anecdotes. Des photos personnelles accompagnent ses récits.

Quel est le film qui vous a interpellé?

Photo courtoisie

J’ai bien aimé le film, Les mauvaises herbes avec Gilles Renaud et Alexis Martin. C’est l’univers de la drogue qui m’a séduit particulièrement, mais c’est aussi une belle histoire d’amitié. J’ai apprécié le jeu des acteurs particulièrement celui de Emmanuelle Lussier-Martinez qui est vraiment superbe. Entourée de Gilles Renaud et Alexis Martin ça donne une distribution très solide.

Quel est le spectacle à voir?

Photo courtoisie

Je veux absolument voir le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète français, Philippe Katerine qui sera aux FrancoFolies de Montréal en juin prochain. C’est un peu loin dans le temps, mais comme je l’ai manqué lorsqu’il est venu, il y a quelques années, je vais m’assurer de ne pas manquer l’occasion cette fois-ci. D’ailleurs, les billets sont déjà en vente. J’aime sa musique et son esprit libre. Son style est vraiment unique!

Quelle est la série télé que vous prenez plaisir à suivre?

Photo courtoisie

En moins de deux jours, j’ai visionné toute la série Game of Thrones (Le Trône de fer) et maintenant j’attends avec impatience la saison 7. Je regrette presque de les avoir tous dévorés d’un coup, j’aurais dû m’en garder un peu. C’est surtout, une série admirablement bien écrite. En plus, c’est extraordinairement bien réalisé et comme c’est une méga production, le résultat est incroyable. L’univers médiéval fantastique m’interpelle énormément. Je rêverais de jouer dans une telle série. Sinon, la prochaine série sur ma liste à visionner, c’est House of Cards.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup d’admiration pour l’acteur français, Alexandre Astier. Il est le créateur de la série télévisée française Kaamelott. Il a non seulement écrit la série, mais il l’a aussi réalisée et produite en plus de tenir le rôle principal. C’est d’ailleurs un excellent acteur. Il est drôle, son écriture est fine et il est vraiment brillant. En plus de son métier d’acteur, de réalisateur et de scénariste, il est également musicien et il donne aussi des spectacles d’humour. Il a aussi scénarisé et coréalisé le dernier film d’Astérix, Le Domaine des dieux, réalisé en 3D. Je rêverais de le rencontrer et j’adorerais travailler avec lui.

On suit Claude Legault