Les coups de coeur de nos journalistes

Alaska

Maggie Rogers

Le printemps dernier, Pharrell Williams rencontrait des étudiants en musique à l’Université de New York. La vidéo où on le voit entendre la pièce Alaska, de Maggie Rogers, a fait le tour du monde. Il fallait voir à quel point le musicien-producteur était sincèrement impressionné par le talent de la jeune femme. Alaska est effectivement un bijou de musique électro-pop qui nous donne des frissons. Une très belle carrière se profile à l’horizon pour la jeune Maggie. - RGM

Cheap Thrills

Sia Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Cheap Thrills est la chanson parfaite pour applaudir l’arrivée du week-end. Mélodiste hors pair qui a écrit et composé nombre de succès pour elle comme pour d’autres artistes, Sia séduit une fois de plus avec cette pièce au refrain accrocheur qui donne envie de se déhancher sur les planchers de danse jusqu’aux petites heures. - VG

Cold Little Heart

Michael Kiwanuka

Ça prend de l’audace pour amorcer son album avec une chanson de près de 10 minutes. C’est ce que Michael Kiwanuka fait avec Cold Little Heart, sur son excellent disque Love & Hate. Construite magnifiquement, la pièce nous emmène dans différentes atmosphères, jouant principalement dans un univers soul, mais bifurquant à l’occasion dans une ambiance rappelant même Pink Floyd. On se retrouve avec un morceau véritablement épique que l’on savoure les écouteurs vissés sur les oreilles. - RGM

C’est dans le noir

Harmonium Photo courtoisie, Jean-Charles Labarre

Quelle surprise d’entendre un matin de septembre une nouvelle chanson d’Harmonium. Un titre inédit qui ouvrait les concerts de la tournée L’Heptade en 1976 et 1977, jamais enregistré, et composé dans un motel du Nouveau-Brunswick. Les claviers de Serge Locat, une guitare et la voix de Serge Fiori, jumelée à celle de Monique Fauteux. Un cadeau de cinq minutes inattendu et inespéré. - YL

Dirty Dirty

Charlotte Cardin Photo d'archives

Une voix sublime, des accents soul et R&B, un texte bien ficelé sur la jalousie et le désir. La chanson Dirty Dirty est un des extraits du EP Big Boy de Charlotte Cardin, paru cet été. On comprend le buzz impressionnant qu’il y a eu autour de la chanteuse en 2016, qui devrait poursuivre sur sa lancée en 2017. - SG

Kill Me One More Time

Zagata

Jesse Proteau lançait cet automne Kill Me One More Time, le tout premier extrait de son nouveau projet solo Backseat. À la fois nostalgique et actuelle, cette pièce est en fait un petit bijou de musique électro-pop qui laisse présager un bel avenir pour Zagata. Et que dire du vidéoclip accompagnant la pièce, tournée entièrement en format VHS? On adore, tout simplement. - BL

Love on the Brain

Rihanna

Extraite du surprenant Anti, cette ballade soul aux accents doo-wop nous révèle une Rihanna plus mature, loin, très loin de l’adolescente déterminée à enflammer les pistes de danse avec Pon de Replay et SOS. En grande forme vocale, la star caribéenne s’abandonne au micro comme jamais auparavant, évoquant Prince, Al Green et Mary J. Blige au passage. Loin d’être cérébrale malgré son titre, Love on the Brain prend aux tripes. - MAL

Palermo Queen

Benjamin Biolay Photo AFP

Avec son plus récent opus Palermo Hollywood, l’artiste français Benjamin Biolay tape dans le mille. Sa pièce Palermo Queens, inspirée de ses nombreux séjours à Buenos Aires — comme l’ensemble de son disque, d’ailleurs —, est un ver d’oreille qui allie sensualité et exotisme. Les couplets récités par l’actrice sud-américaine Sofia Wilhelmi ajoutent à cette chanson un charme unique. - VG

Roses

Ghostly Kisses

Fruit de la rencontre de l’électro-pop apaisant du compositeur Dragos Chiriac et avec la voix aérienne de Margaux Sauvé, Roses nous plonge avec délicatesse dans une ambiance éthérée, propice à l’introspection. Un bijou qui alimente avec brio la rumeur favorable entourant une nouvelle génération de formations de Québec qui se servent du web pour se faire connaître de la planète. - CB

You Want It Darker

Leonard Cohen

Cette chanson, à la fois troublante, puissante et sereine, a donné son nom au dernier album du grand Leonard Cohen. Paru au mois d’octobre, ce disque, qu’il aura eu la chance de présenter au public avant de quitter notre monde, le 7 novembre, en vaut lui aussi le détour. Sa chanson-titre, avec ses paroles qui nous confirment que le poète était prêt à faire face à la mort, est d’autant plus touchante depuis qu’il n’est plus. - VG