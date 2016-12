Les fleurs et les pots de 2016 : Coalition avenir Québec (CAQ)

Afin de finir l’année en beauté, j’ai décidé de remettre des fleurs et des pots aux politiciens œuvrant sur la scène provinciale au sein des trois grands partis, sans prétention et pour s’amuser. J’ai volontairement exclu les chefs. Vous pouvez également lire mes autres textes sur :

Le Parti libéral du Québec, jeudi

Le Parti Québécois, vendredi

Aujourd'hui : La Coalition avenir Québec (CAQ)

Coalition Avenir Québec (Fleurs)

Fleur d’or : François Paradis (député de Lévis). Comme animateur télé, François Paradis était perçu comme le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Comme député, il poursuit sur cette lancée. Il se distingue par sa grande humanité et la rigueur des dossiers qu’il met de l’avant. Les personnes âgées ont découvert en 2016 un porte-voix pour défendre leurs droits. Que ce soit pour avoir droit à des soins hygiéniques, des couches pour incontinence propres ou des repas acceptables, le député de Lévis est de tous les combats face au redoutable docteur Barrette.

Fleur d’argent : Simon Jolin-Barrette (député de Borduas). Le plus jeune député de la CAQ a reçu un bel hommage par ses pairs de l’Assemblée Nationale. Il a été élu vedette montante de la maison du peuple et, qui plus est, par les députés de tous les partis politiques. Il est travaillant et très méticuleux dans son approche. Un brillant avenir est promis au député de Borduas.

Fleur de bronze : Jean-François Roberge (député de Chambly). Le député Roberge s’est imposé comme une valeur sure pour la CAQ au cours des deux dernières années par sa capacité à communiquer ainsi que sa rigueur. Il a connu un très bon début d’année avec la parution de son livre et la présentation d’un colloque sur l’éducation qui a réuni de nombreux acteurs du milieu. Il est aussi celui qui a proposé la maternelle à 4 ans et l’école obligatoire jusqu’à 18 ans, ce qui fut repris par l’actuelle ministre de l’éducation. Seule ombre au tableau, on ne l’a pas beaucoup vu en action cet automne. Surprenant, considérant l’importance du volet éducation à la CAQ. La formation de François Legault gagnerait à lui donner davantage de temps de glace.

Coalition Avenir Québec (pots)

Pot d’or : Nathalie Roy (députée de Montarville). Nathalie Roy est une bonne communicatrice et la CAQ bénéficie souvent de ses talents oratoires. Cependant, elle a commis une bourde en indiquant que son parti allait interdire les burkinis avant même que le dossier soit débattu à l’interne. Elle a été par la suite désavouée, ce qui n’est jamais bien agréable, ni pour elle ni pour les collègues.

Pot d’argent : Donald Martel (député de Nicolet-Bécancour). Je sais que Donald Martel est très présent dans sa circonscription. Toutefois, il occupe également le rôle de whip de la CAQ. Ce rôle est en quelque sorte le responsable des ressources humaines de la formation politique. La Coalition avenir Québec a été victime d’une série de départ vers le PLQ, à l’automne. Rappelons que 2015 avait connu son lot de départs : Gérard Deltell et Sylvie Roy. Or, le rôle d’un whip est de prévenir ce genre de situation. À l’évidence, ici, il y a quelque chose que l’on a échappé et on est en droit de demander des comptes.

Pot de bronze : Mathieu Lemay (député de Masson). Je connais Mathieu Lemay, il est sympathique comme personne. Depuis qu’il est député, on l’a bien peu vu prendre la parole en public. En début d’année, « il avait allégué dans un média national que Philippe Couillard était hostile à explorer le potentiel pétrolier et gazier de l’île d’Anticosti pour favoriser “ses petits amis”, sans aucune preuve à l’appui. » - Journal la revue. Il a dû s’en excuser. Déjà que le député de Masson bénéficie d'un temps de glace limité, il devra faire preuve d'une plus grande rigueur dans l'avenir.