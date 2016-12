Mes «ereurs» de 2016

Le chroniqueur est payé pour avoir une opinion franche.

La plus belle indication de cela est que la majorité des commentaires des lecteurs se résume à exprimer s’ils partagent ou pas votre opinion.

Pour le dire autrement, un chroniqueur qui pondrait des textes de type universitaire, où il analyse froidement une question en ne tranchant pas ou en se mouillant seulement le bout des orteils, ne ferait pas son boulot.

Le défi consiste à ce que l’opinion découle d’une analyse qui se tienne, mais qui n’a que 500 mots pour se déployer, et non d’une simple humeur, bien que cette dernière ait sa place.

Idéalement, il faudrait aussi que cette opinion solidement étayée suscite plus qu’un haussement d’épaules d’indifférence.

Oups !

Inévitablement, plusieurs de ces opinions sont des projections sur le futur, voire carrément des prédictions.

Forcément, il arrive qu’on se trompe royalement.

Il m’a donc semblé que se juger soi-même après avoir passé l’année à juger autrui n’est que justice.

Je me demande même si cela ne devrait pas être une exigence de base de ce métier.

Quelles furent mes pires erreurs de lecture en 2016?

Trois d’entre elles me sautent aux yeux, bien que je sois en bonne compagnie.

D’abord, évidemment, l’élection de Donald Trump.

Je suis absolument convaincu qu’il s’était lancé dans la course à l’origine parce que son empire économique exige son ultra-visibilité médiatique, et non parce qu’il pensait gagner.

Qu’il remporte l’investiture républicaine était déjà totalement inattendu. Il faut dire que le nombre de candidats était si élevé qu’il lui suffisait d’un solide tiers des voix pour se maintenir en tête.

Puis, une fois qu’il est devenu le candidat républicain, j’ai persisté à penser que cette accumulation de mensonges, de niaiseries, de grossièretés et de volte-face aurait raison de lui.

Bref, je lui ai appliqué les critères habituels d’analyse utilisés lors d’un cycle électoral habituel.

Mais il n’y avait rien d’ordinaire en 2016 aux États-Unis: les démocrates présentaient une candidate presque aussi détestée que Trump, et une partie importante de l’électorat avait décidé qu’elle voulait donner un coup de pied dans la ruche sans trop réfléchir aux conséquences.

Rappelons tout de même que Mme Clinton a eu 2,8 millions de voix de plus que Donald Trump.

Résolution

Ma deuxième grande erreur de 2016 fut le Brexit.

Ici encore, j’ai sous-estimé la frustration populaire, rationnelle ou pas, et surestimé la capacité d’influence des élites massivement favorables au statu quo.

Je me suis imposé un devoir en 2017: mieux comprendre cette frustration et réfléchir à ce qui peut être fait de façon réaliste.

Enfin, sur la scène locale, Justin Trudeau a confirmé la superficialité que tous lui voyaient, mais je pensais honnêtement que les années Harper auraient, en bien ou en mal, marqué plus durablement le Canada.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2017. C’est un honneur et un privilège d’être lu par vous.