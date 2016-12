Sur les ondes en 2017

Ils cartonnent au cinéma et ont toujours occupé une certaine présence à la télévision (pensons à The Lone Ranger en 1949, Batman en 1966, Hulk en 1978 ou Superman en 1993). Flash, Supergirl, Arrow, Gotham, Dr Who se partagent nos ondes et d’autres pourraient aussi jaillir prochainement. L’empire Marvel qui avait déjà assez main-mise sur le monde des comic books, envahit plus que jamais les ondes télévisuelles. À Agents of SHIELD, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage s’ajouteront dans les prochains mois Legion (FX), Iron Fist (ABC), The Defenders (Netflix), The Punisher (ABC) et The Inhumans (ABC) sans compter X-Men qui serait aussi en développement chez Fox.

Depuis la disparition des Beaux dimanches, on ne voyait plus de théâtre à la télévision. Mis à part quelques exceptions comme L’Odyssée ou Belles-Sœurs présentées à Radio-Canada ou encore La divine illusion plus récemment. Depuis cinq ans, quand arrive décembre, NBC met de l’avant une pièce musicale issue de Broadway, qu’elle propulse, avec un casting connu, sur ses ondes en direct. Ce fut le cas pour The Sound of Music, Peter Pan, The Wizard of Oz. Pour 2017, la chaîne a annoncé la présence de Jennifer Lopez dans Bye Bye Birdie. De plus, avant de devenir le film qui a réuni Jack Nicholson, Tom Cruise et Demi More, A few good men, écrit par Aaron Sorkin, a été une pièce marquante. Une version Live sera présentée au printemps sur NBC. De belles initiatives qui suggèrent un nouvel enthousiasme et une diffusion accrue pour des titres marquants. Et, qui sait, pour développer un public.