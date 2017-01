Tout sur le nez qui coule en hiver

L’hiver, les gros foulards, la petite neige qui tombe! C’est si romantique! ...sauf que, attends un peu, je dois me moucher.

Sauf que le nez coule rare quand il fait froid en hiver. On s’en sort pas. Au Québec, on est né pour avoir la goutte au nez.

Pourquoi ce phénomène arrive en hiver? Pourquoi pas en été?



Au-delà de la nature qui nous donne un break bien mérité, deux sources sont à la base de ce phénomène: l’une, biologique et l’autre, physique.

La biologie, d’abord

L’air froid hivernal est sec et l’intérieur de notre corps n’aime pas l’air sec. Il préfère plutôt de l’air chaud et chargé d’humidité, comme les serres humides du Jardin Botanique.

Pour réchauffer et humidifier l’air qu’on respire, il y a le mucus. Il est là en tout temps, mais il est encore plus présent quand il fait froid, car le cerveau envoie le message d’en faire à la pelle, question de compenser au maximum la sécheresse de l’air froid.

Une partie de ce mucus supplémentaire s’écoule de notre nez et bingo: des rivières de mucus sous nos narines.

La physique ensuite

Mais il n’y a pas seulement que du mucus qui s’échappe de notre nez, il y a aussi de l’eau.

L’air qu’on expire est chaud et chargé d’humidité. Il se condense au contact de l’air froid, résultant en une jolie fumée blanche, mais aussi en de petites goutelettes sous notre nez. Elles sont d’ailleurs bien visibles sur les hommes arborant moustaches et barbes.

raisondtre - Fotolia

Un petit truc

Pour produire moins de mucus, on peut truquer notre cerveau en lui fournissant l’air le plus chaud et humide possible. On y arrive en portant un foulard (ou une jolie cagoule!) la bouche et le nez et en respirant par le nez (l’air respiré par le nez a plus de temps pour se réchauffer).